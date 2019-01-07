Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

1 saat önce

Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muş'tan Elazığ'a hasta nakleden Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 12 AV 069 plakalı kamyonet, Bingöl- Solhan kara yolunun Kervansaray mevkisinde çarpıştı.

Kazada ambulanstaki hasta, 2 refakatçi ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bingöl 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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