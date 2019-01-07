Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı
1 saat önce
Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.
Bingöl
'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muş
'tan Elazığ
'a hasta nakleden Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 12 AV 069 plakalı kamyonet, Bingöl- Solhan
kara yolunun Kervansaray mevkisinde çarpıştı.
Kazada ambulanstaki hasta, 2 refakatçi ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Bingöl 112 Acil Servis
, UMKE ve AFAD
ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:17 Kaynak: AA
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