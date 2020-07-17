Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Konya'da, görevden dönen ambulans ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Konya'da, görevden dönen ambulans ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi Meram Son Durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırlı ilçesinden hasta getirip Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakan Ahmet Yaşar yönetimindeki 42 FDT 14 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile birlikte sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya, Mustafa Göçmez (25) yaralandı. Yaralılardan Erkan Koyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Göçmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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16:23
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15:54
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15:43
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