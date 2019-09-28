Son Dakika Haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

21 dakika önce

Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yan yolda Topkapı istikametine seyreden Muhittin A'nın kullandığı 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada, bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü Muhittin A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı Muhittin A. ise ayakta tedavi edildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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