Son Dakika Haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Cevizlibağ Topkapı istikametinde meydana geldi. Muhittin A.'nın kontrolündeki 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın bariyerlere çarptığı kazada otomobil sürücüsü Muhittin A. ile bir sağlık çalışanı yaralandı.


Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhittin A.'yı ayakta tedavi ederken, yaralı sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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