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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3 dakika önce

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Cevizlibağ Topkapı istikametinde meydana geldi. Muhittin A.'nın kontrolündeki 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın bariyerlere çarptığı kazada otomobil sürücüsü Muhittin A. ile bir sağlık çalışanı yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhittin A.'yı ayakta tedavi ederken, yaralı sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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