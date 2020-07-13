Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Olay yerine çağrılan ambulanslar ile yaralılar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarında giden Gökhan K. idaresindeki 80 HC 032 plakalı ambulans ile Ali E. yönetimindeki 34 USN 07 plakalı Peugeot marka otomobil bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerinin önüne çarparak durabildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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