Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Düzce'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Düzce'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.S. idaresindeki 81 EV 734 plakalı ambulans, içinde bulunan hastayı Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürürken Barbaros kavşağında İ.S. (55) yönetimindeki 34 FH 8048 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Bu sırada, ambulanstaki sağlık görevlileri otomobildeki yaralılara müdahale ederken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılar ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, olay yerine gelerek yaralılara ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sağlık personeline "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel
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