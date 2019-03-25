Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
53 dakika önce
MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri
yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Bingöl
'den sevk edilen hastayı Ankara
'ya taşıyan Hasan Akkuş
yönetimindeki 12 AY 003 plakalı ambulans, Emin Taş'ın kullandığı 44 AAB 625 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Taş ile otomobilde bulunan Vahap Şeker ve Mehmet Sait
Çalışkan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta ise olay yerine getirilen yeni ambulansla Ankara'ya gönderildi.
- Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:09 Kaynak: DHA
3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti
Son Dakika! Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor
Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı