Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

2 dakika önce

MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Bingöl'den sevk edilen hastayı Ankara'ya taşıyan Hasan Akkuş yönetimindeki 12 AY 003 plakalı ambulans, Emin Taş'ın kullandığı 44 AAB 625 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Taş ile otomobilde bulunan Vahap Şeker ve Mehmet Sait Çalışkan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta ise olay yerine getirilen yeni ambulansla Ankara'ya gönderildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Ankara, Malatya, Güncel
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