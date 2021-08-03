Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır yolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Çağrıbay yönetimindeki 02 BJ 151 plakalı Ford marka ambulans ile Ramazan Ulutaş yönetimindeki 02 ABS 063 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans sürücüsü ile otomobilde bulunan Ramazan Çetinkaya (56) ve Ünsal Çetinkaya (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslar tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN