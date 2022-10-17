Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

17.10.2022 14:40
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Bandırma- Çanakkale otoyolu üzerinde olan hastane kavşağında meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı. Hasta taşıyan ambulans ile Kadir B. (42) yönetimindeki otomobil kazaya karışırken, otomobilde bulunan Sinan G. (59), Filiz Ş. (13) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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