Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti