Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
36 dakika önce
Malatya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya
'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya- Ankara
kara yolu Havaalanı Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen ve Bingöl
'den Ankara'ya hasta götüren12 AY 003 plakalı ambulans ile 44 AAB 625 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada V.Ş, M.Ç, E.T, C.Y ve G.Y yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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