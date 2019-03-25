Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

36 dakika önce

Malatya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya- Ankara kara yolu Havaalanı Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen ve Bingöl'den Ankara'ya hasta götüren12 AY 003 plakalı ambulans ile 44 AAB 625 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada V.Ş, M.Ç, E.T, C.Y ve G.Y yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Bingöl, Malatya, Güncel
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