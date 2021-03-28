Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

28.03.2021 23:37
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

ÇORUM'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.

ÇORUM'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi  7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi, Tuzcular kavşağında meydana geldi. İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22), Emine Ceylan Eliaçık (35), ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İnönü Caddesi, Otomobil, Ambulans, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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