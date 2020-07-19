Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı Elazığ'da ambulans ile pikabın çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

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ELAZIĞ - Elazığ'da ambulans ile pikabın çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 19 LK 662 plakalı pikap ile N.A. yönetimindeki 23 BB 291 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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