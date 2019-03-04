Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı
26 dakika önce
Konya'da bir vakadan hastaneye dönerken polis aracı ile çarpışan ambulans devrildi.
Konya
'da bir vakadan hastaneye dönerken polis aracı ile çarpışan ambulans devrildi. Kazada 2'si polis, 2'si sağlık görevlisi toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vakadan Konya Numune Hastanesine dönen Muhammed Ö. idaresindeki 42 ANG 02 plakalı ambulans, Darüsşifa Sokak'tan Hastane Caddesi'ne çıktığı sırada bölgede devriye atan Mustafa K. idaresindeki 42 A 7655 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulans ve polis aracında bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 112 ekibinden Doktor Sare Nur A., ATT görevlisi Sevgi Sevin G. ve ambulans şoförü Muhammed Ö. ile polis aracındaki polis memurları Mustafa K. ve Mehmet T., kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İbrahim Yetkin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi