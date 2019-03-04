Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı

KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Konya

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