Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı

Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı

18 dakika önce

KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile  Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Konya, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı

Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Polis Aracı Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]