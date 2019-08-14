Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde ambulans ile ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde ambulans ile ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Erciş-Patnos karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas A. yönetimindeki 65 EP 210 plakalı Erciş 112 ambulansı ile Hüseyin A. idaresindeki 17 AAR 948 plakalı ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Her iki araçta bulunan Yasemin K., Oğuz B., İlyas A., Kamuran A., Hasan A. ile Zeynep A. hafif yaralandı. Yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavilerin ardından taburcu edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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