Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta kontrolden çıkan ambulans istinat duvarına çarptı, kazada bir sağlık görevlisi yaralandı.

Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta kontrolden çıkan ambulans istinat duvarına çarptı, kazada bir sağlık görevlisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerini müdahale ettiği Z.A: , Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan kaza yapan ambulansta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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