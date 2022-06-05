Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Engürücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasına yüklenmiş keresteler yola döküldü. O sırada kamyonun arkasında seyreden ambulans yola dökülen kerestelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla ile kaza yapan ambulanstaki hasta ile hafif yaralanan sağlık çalışanı Gemlik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yola savrulan keresteler nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı - Son Dakika

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