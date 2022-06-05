Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı

05.06.2022 02:32
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı

Bursa'da ambulans, kamyon kasasından yere dökülen kerestelere çarptı.

Bursa'da ambulans, kamyon kasasından yere dökülen kerestelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Engürücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasına yüklenmiş keresteler yola döküldü. O sırada kamyonun arkasında seyreden ambulans yola dökülen kerestelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla ile kaza yapan ambulanstaki hasta ile hafif yaralanan sağlık çalışanı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola savrulan keresteler nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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