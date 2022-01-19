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Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti - Son Dakika

Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti

19.01.2022 23:53

Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti Karabük'te hastadan dönen 112 ambulansı yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti

KARABÜK - Karabük'te hastadan dönen 112 ambulansı yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Uzun süre kardan çıkamayarak saplanan ambulansın imdadına UMKE ekipleri ve karayolları ekipleri yetişti.

Karabük'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bölge genelinde özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük - Bartın karayolunda kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, hasta alıp hastaneye giden 112 ambulansı karla kaplı yoldan çıkarak kar kütlesine sağlandı. Uzun süre sağlandığı yerden çıkamayan ambulans komuta merkezinden yardım istedi. Bu sırada ambulanstaki hasta başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kara saplanan ambulansı kurtarmak için bölgeye UMKE ekipleri ile karayolları ekipleri sevk edildi. Greyderin yardımı ile halat bağlanarak saplandığı yerden çıkarılan ambulans yoluna devam etti.

Öte yandan kar yağışının devam ettiği yolda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti
Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti
Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulans kara saplandı imdadına, UMKE ve karayolları ekipleri yetişti - Son Dakika
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