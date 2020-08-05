Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de hızla giden ambulans yola aniden çıkan otomobile ve minibüse çarptı.

Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece'de hızla giden ambulans yola aniden çıkan otomobile ve minibüse çarptı. Ambulans şoförünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, hızla gelen 34 YB 6409 plakalı ambulansa fark edemeyerek Maslakçeşme Caddesi'ne çıktı. Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans duramayarak yol kenarındaki minibüse arkadan çarptı. Ambulans sürücünün yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise ambulans sürücüsüne müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında yaralı ambulans sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüste bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

"Sadece ambulans şoförü yaralandı"

Olaya tanık olan Orhan Baran adlı vatandaş, "Ambulans çok hızlı bir şekilde sirenlerini çalarak geliyordu. Burada da zaten trafik oluşmuştu. Yukarıdan da bir anda araç inince kaza yaptılar. Bu kör noktada da bir araç duruyordu. Diğer sürücüde yolu göremedi. Ambulansta hem araca, hem de minibüse vurdu. Sadece ambulans şoförü yaralandı" dedi.

Ambulansın minibüse çarptığı kaza anı kamerada

Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans yol kenarındaki minibüse çarptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yol kenarında durduğu ve otomobilin çıkması sonucu ambulansın duramayarak minibüse arkadan çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 07:29

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi         
17:36
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor         
17:33
Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük         
17:29
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu         
17:16
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı         
17:07
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık         
16:35
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor         
16:32
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı         
16:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı         
11:54
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi         
11:29
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu         
10:30
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi         
09:57
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı         
09:56
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı         
09:52
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 01:35:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei