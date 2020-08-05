Ambulans minibüs ve otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de hızla giden ambulans yola aniden çıkan otomobile ve minibüse çarptı. Ambulans şoförünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, hızla gelen 34 YB 6409 plakalı ambulansa fark edemeyerek Maslakçeşme Caddesi'ne çıktı. Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans duramayarak yol kenarındaki minibüse arkadan çarptı. Ambulans sürücünün yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise ambulans sürücüsüne müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında yaralı ambulans sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüste bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

SADECE AMBULANS ŞOFÖRÜ YARALANDI"

Olaya tanık olan Orhan Baran adlı vatandaş, "Ambulans çok hızlı bir şekilde sirenlerini çalarak geliyordu. Burada da zaten trafik oluşmuştu. Yukarıdan da bir anda araç inince kaza yaptılar. Bu kör noktada da bir araç duruyordu. Diğer sürücüde yolu göremedi. Ambulansta hem araca, hem de minibüse vurdu. Sadece ambulans şoförü yaralandı" dedi.

AMBULANSIN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans yol kenarındaki minibüse çarptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yol kenarında durduğu ve otomobilin çıkması sonucu ambulansın duramayarak minibüse arkadan çarptığı görülüyor.

(İHA)