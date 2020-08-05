Ambulans minibüse arkadan çarptı: 1 yaralı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Ambulans minibüse arkadan çarptı: 1 yaralı...Kaza anı kamerada

- Küçükçekmece'de ambulansın kaza yaptığı anlar kamerada

-Küçükçekmece'de ambulans kaza yaptı: ambulans şoförü yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir otomobilin yola çıkması nedeniyle hızla giden ambulans yol kenarındaki minibüse çarptı. Ambulans şoförünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, hızla gelen 34 YB 6409 plakalı ambulansa fark edemeyerek Maslakçeşme Caddesine çıktı. Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans duramayarak yol kenarındaki minibüse arkadan çarptı. Ambulans sürücünün yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise ambulans sürücüsüne müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında yaralı ambulans sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüste bulunan yolcular ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"Sadece ambulans şoförü yaralandı"

Olaya tanık olan Orhan Baran, "Ambulans çok hızlı bir şekilde sirenlerini çalarak geliyordu. Burada da zaten trafik oluşmuştu. Yukarıdan da bir anda araç inince kaza yaptılar. Bu kör noktada da bir araç duruyordu. Diğer sürücüde yolu göremedi. Ambulansta hem araca, hem de minibüse vurdu. Sadece ambulans şoförü yaralandı" dedi.

Ambulansın minibüse çarptığı kaza anı kamerada

Otomobilin çıkması sonucu hızla gelen ambulans yol kenarındaki minibüse çarptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yol kenarında durduğu ve otomobilin çıkması sonucu ambulansın duramayarak minibüse arkadan çarptığı görülüyor.