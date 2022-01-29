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"Ambulans niye gecikti" deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler - Son Dakika

"Ambulans niye gecikti" deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler

29.01.2022 16:17

"Ambulans niye gecikti" deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler - Gaziantep'te hasta yakınları Acil Servisi birbirine kattı - Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı Gaziantep'te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil...

"Ambulans niye gecikti" deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler

- Gaziantep'te hasta yakınları Acil Servisi birbirine kattı

- Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servis'i birbirine kattı. Sağlıkçılarla tartışan saldırganlar güvenlik görevlilerini darp ederken o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Sağlıkçılara korku dolu anlar yaşatan saldırgan hasta yakınlarını polis güçlükle durdurdu.

Olay, merkez Şahinbey İlçesi'ndeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibi, durumu ağır olan Çelikbilek'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odasına alındı. Sağlıkçılar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek'e müdahale ederken yakınları odaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ile hasta adamın yakınları arasında odaya girmeleri nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

"Ambulans gecikti" deyip güvenliğe saldırdılar

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Çelikbilek'e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilmesini talep etti. Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hastanın yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek sağlıkçılarla tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.

Hasta yakını şiddeti kamerada

Arbedenin yatışmasının ardından Çelikbilek, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı. Acil Servis'te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırması telefon kamerasıyla görüntülenirken polislerin güvenliğe saldıran hasta yakınını durdurmakta zorlandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Vali Gül: "Şiddet asla kabul edilemez"

Vali Davut Gül ise Acil Servis'te yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında sağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, "Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ambulans niye gecikti deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler
Ambulans niye gecikti deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler

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Gaziantep, Ambulans, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ambulans niye gecikti" deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler - Son Dakika
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