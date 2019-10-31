Ambulans ova yoluna giremedi, yaralı traktör kasasında taşındı

Kamyonet sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü traktör kasasında ambulansa taşındı. Ova yoluna giremeyen ambulansa traktörüyle bir çiftçi yardım etti. Ambulansa, traktörün küçük kasasıyla taşınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu'da meydana gelen kazada Maden Yolu üzerinde seyir halinde olan Erdoğan Yılmaz yönetimdeki 45 K 3591 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dar ova yolundan geçemedi. Bu sırada bölgede bulunan çiftçi Hasan Ali Bayraktar, sağlık ekiplerine yardım etti. Traktörüyle yaralı sürücü ve sağlık ekiplerini küçük kasasına bindiren Bayraktar, yaralı şahsı ve ekipleri ambulansın bulunduğu yola kadar getirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftçi Hasan Ali Bayraktar, "Ambulans o yola dar olduğu için giremedi. Bende traktörümle hem yaralıya hemde sağlık ekiplerine yardım ettim"dedi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.