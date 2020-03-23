Ambulans personelinden anlamlı cevap - Son Dakika

Ambulans personelinden anlamlı cevap

ANKARA - Başkentte görevli 112 acil servis personelleri 4 gündür kendilerini her gün saat 21: 00'da alkışlayan vatandaşlara siren çalarak cevap gönderdi.

Türkiye'de korona virüsü (Kovid-19) vakası görüldükten sonra canla başla çalışan ve fedakarlık gösteren sağlık görevlileri vatandaşlara cevap gönderdi. 4 gündür her akşam saat 21: 00'da bu mücadele ve fedakarlık karşısında vatandaşların alkışını alan sağlık görevlileri siren çalarak vatandaşa selam gönderdi. 112 acil sağlık görevlilerin çektiği bir videoda ise ambulans sağlık görevlisinin, "3 gündür bizden desteklerini esirgemeyen önce milletimiz sonra polisimiz ve askerlerimiz bu sirenler sizin için teşekkür ediyoruz" dediği görüldü.