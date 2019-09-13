Son Dakika Haberleri: Ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı
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Ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı

6 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Güney ilçesinden aldığı hastayı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götüren Hasan Gürses idaresindeki 20 BS 639 plakalı ambulans, Sarayköy'ün Tosunlar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra ambulansta bulunan Güldem Develi, Büşra Özkan, Ahmet ve Fatma Argün yaralandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı

Pamukkale Üniversitesi, Sarayköy, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:11 Kaynak: AA
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