Ambulans seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinden bir hastayı Malatya'ya sevk eden 112 ambulansı Darende ilçesinde alev aldı.



Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesinden aldığı böbrek hastası yaşlı kadını Malatya'daki hastaneye getiren 112 ambulansı, Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ambulans şoförü durumu fark etmesi sonrası aracı durdurarak hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ekipler hastayı araçtan tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Aracın motor kısmında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşurken, ambulanstaki hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA