Ambulans sirenleri eşliğinde "Lütfen evinde kal çağrısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans sirenleri eşliğinde 'Lütfen evinde kal çağrısı' - Son Dakika

Ambulans sirenleri eşliğinde "Lütfen evinde kal çağrısı"

6 saat önce

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, "7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

Ambulans sirenleri eşliğinde

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, "7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde alınan önlemler kapsamında herkese evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, Esenyurt'taki bir hastane Esenyurt ve Avcılar'da dün akşam ambulanslarını harekete geçirerek sirenler eşliğinde halka çağrı yaptı.  Esenyurt ve Avcılar'ın işlek caddelerinde sirenlere ara verilerek yapılan çağrılarla ilgili bilgi veren Hastane Müdürü Emin Birgül, aralıksız görevlerini sürdürürken hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için halkın evde kalmasının büyük önem taşıdığını,  bu nedenle çağrılarını herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ambulans sirenleri arasında yapılan çağrıya bazı araçlar da korna çalarak destek verdi.


Koronavirüs, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:25 Kaynak: DHA

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