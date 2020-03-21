AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI - Son Dakika

AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI

6 saat önce

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, '7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, '7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde alınan önlemler kapsamında herkese evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, Esenyurt'taki bir hastane Esenyurt ve Avcılar'da dün akşam ambulanslarını harekete geçirerek sirenler eşliğinde halka çağrı yaptı. Esenyurt ve Avcılar'ın işlek caddelerinde sirenlere ara verilerek yapılan çağrılarla ilgili bilgi veren Hastane Müdürü Emin Birgül, aralıksız görevlerini sürdürürken hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için halkın evde kalmasının büyük önem taşıdığını, bu nedenle çağrılarını herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ambulans sirenleri arasında yapılan çağrıya bazı araçlar da korna çalarak destek verdi.

AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI

Koronavirüs, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:41 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi         
12:03
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası         
10:54
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 21:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]