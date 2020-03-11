Ambulans şoförlerini darbeden hasta yakınına para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans şoförlerini darbeden hasta yakınına para cezası - Son Dakika

Ambulans şoförlerini darbeden hasta yakınına para cezası

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, annesini hastaneye getirdikleri sırada telefonunu açmayan ambulans şoförleri Hüseyin Dal (48) ve Reşat Deveci'yi (38) darp eden Umur Tekin'e (27) 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 lira adli para cezası verildi.

Ambulans şoförlerini darbeden hasta yakınına para cezası, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, annesini hastaneye getirdikleri sırada telefonunu açmayan ambulans şoförleri Hüseyin Dal (48) ve Reşat Deveci'yi (38) darp eden Umur Tekin'e (27) 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 lira adli para cezası verildi.

Olay, geçen 19 Temmuz'da, Fethiye Devlet Hastanesi acil girişinde meydana geldi. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye getirilen annesi Nuray Tekin'in ölümünün ardından Umur Tekin (27), ambulansta görevli şoförler Hüseyin Dal ve Reşat Deveci'ye saldırdı. Ambulans şoförlerinin hastaneye seyir halindeyken cep telefonundan yaptığı aramalara cevap vermemesini gerekçe gösteren Tekin'in darp ettiği Dal ve Deveci şikayetçi oldu.

Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Tekin, olay günü yaşananları hatırlamadığını söyledi. Annesinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan Tekin, ambulans şoförlerine saldırdığı için pişman olduğunu dile getirdi. Tutuksuz yargılanan Tekin'e, 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 adli lira para cezası verildi.

Öte yandan, Dal ve Deveci'ye destek için Fethiye Adliyesi önüne gelen sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Muğla İl Başkanı Fatma Kuzucuoğlu, sağlıkçılara, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.


Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:50 Kaynak: DHA
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