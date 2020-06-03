Ambulans şoförü adliyede - Son Dakika

Ambulans şoförü adliyede

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, güvenlik görevlisi olan Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası güvenlik görevlisi Zekeriya Duyar hayatını kaybetti. Olayın ardından Ambulans şoförü Mevlüt Can Uzun, ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ambulans şoförü adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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