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Ambulans şoföründen örnek davranış

1 saat önce

Ambulans şoföründen örnek davranışŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevden dönen ambulans şoföründen örnek bir davranış sergiledi.

Ambulans şoföründen örnek davranış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevden dönen ambulans şoföründen örnek bir davranış sergiledi. Park ederek ambulanstan inen sürücü, engelli vatandaşın yolun karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, acil vakıayı Hastaneye bırakıp, istasyona döndükleri sırada Ambulans şoförü Fikret Uğurlu engelli bir vatandaşın yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandığını fark etti, duyarlı sürücü ambulansı yolun sağına çekerek, engelli vatandaşın yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.

Yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir çok kişi tarafından paylaşılırken, Ambulans sürücüsünün davranışı taktirle karşılandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra gazetecilerin kendisine ulaştığı Fikret Uğurlu, 'yaptığının insani bir görev olduğunu ve yerinde kim olursa onun bu hareketi yapacağını' belirtti. Uğurlu," Siverek Yenişehir Mahallesinden aldığımız bir vakıayı Siverek Devlet Hastanesine bırakıp istasyona dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir vatandaşı gördüm. Ambulansı sağa park ederek arkadaşlarımdan izin alarak vatandaşa yardımcı olmaya çalıştım.

Ambulans şoföründen örnek davranış

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:18 Kaynak: İHA
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