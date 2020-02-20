Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı - Son Dakika

Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı

11 dakika önce

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi.

Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı, System.String[]

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi. Demir olaydan yara almadan kurtulurken, gözaltına alınan İlker A., tutuklandı.

? Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda yüksek tansiyon hastası Hülya A. için ambulans talebinde bulunuldu. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden Hülya A.'ya müdahalede bulundu. Alkollü olduğu ileri sürülen hastanın oğlu İlker A, iddiaya göre, 'geç geldiniz' diyerek ambulans şoförü Durmuş Demir'i rahatsız etmeye başladı. Hareketlerini sürdüren İlker A., elindeki bıçağı Demir'e sallamaya başladı. Bu sırada olay yerinden uzaklaşan Demir, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri İlker A.'yı gözaltına aldı. Oğlunun çıkardığı tartışma yüzünden hastaneye 10 dakika geç giden Hülya A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen İlker A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
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