Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika

Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde ambulansın şoförüne bıçak çeken şüpheli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince saklandığı yerde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde ambulansın şoförüne bıçak çeken şüpheli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince saklandığı yerde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Olay, gece yarısı Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vakaya giden ambulans şoförüne, hasta yakını olan aynı zamanda da alkollü olan şüpheli şahıs bıçak çekti. Ardından şüpheli şahıs ambulans şoförünü elinde bıçakla kovaladı. Ambulans şoförünün Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olması üzerine Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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