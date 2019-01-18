Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı
42 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bilal Ergün'ü öldürerek polise teslim olan B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde Bilal Ergün
'ü öldürerek polise teslim olan B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akçay
Mahallesinde çarşamba akşamı saat 19.00'da gerçekleşen olayda B.O. (29), Edremit'te ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün'ü başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye
Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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