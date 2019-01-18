Son Dakika Haberleri: Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

42 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bilal Ergün'ü öldürerek polise teslim olan B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bilal Ergün'ü öldürerek polise teslim olan B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akçay Mahallesinde çarşamba akşamı saat 19.00'da gerçekleşen olayda B.O. (29), Edremit'te ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün'ü başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Edremit, Bilal Ergün, 3. Sayfa
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