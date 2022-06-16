Ambulans şoförünün "hastayı kabul etmediler" iddiasına Ankara Şehir Hastanesi'nden yalanlama geldi - Son Dakika
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Ambulans şoförünün "hastayı kabul etmediler" iddiasına Ankara Şehir Hastanesi'nden yalanlama geldi

16.06.2022 00:56

Ambulans şoförünün "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım." iddiasıyla ilgili açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi, "Hastanın Acil Servisine girişinin inceleme sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir." sözleriyle iddiaları yalanladı.

Dün Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförü, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dedi. Daha sonra ikna edilen ambulans şoförü, eylemini sonlandırdı.

"GÖRÜŞME KİŞİSEL KONULAR ÜZERİNE OLDU"

Hastaneden, dünkü konuya ilişkin bir kamuoyu açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sayın Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur." bilgisine yer verildi.

"AYNI GÜN HASTANEYE GİRİŞİ YAPILDI"

Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastasının, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sevk edildiği bildirilerek, "Hastanın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

"SERVİSE YATIŞI KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİ"

Acil Tıp Kliniği'ndeki değerlendirme sonrasında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğince tetkikleri yapılan hastanın, saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ndeki odasına yatışının yapıldığı kaydedildi. Hastanın yatışından yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ambulans şoförünün, hasta nakil aracını bakanlık önüne park ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, 'hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü
Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans şoförünün 'hastayı kabul etmediler' iddiasına Ankara Şehir Hastanesi'nden yalanlama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulans şoförünün "hastayı kabul etmediler" iddiasına Ankara Şehir Hastanesi'nden yalanlama geldi - Son Dakika
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