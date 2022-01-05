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Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

05.01.2022 17:58

Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti 2018 yılında ambulans şoförünün sırtında taşıyarak evine kadar götürdüğü görüntülerle tanınan Muzaffer Tumlu, bugün evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar...

Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

2018 yılında ambulans şoförünün sırtında taşıyarak evine kadar götürdüğü görüntülerle tanınan Muzaffer Tumlu, bugün evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu'nun 2018 yılında ambulans şoförü tarafından sırtında evine taşındığı görüntüler ortaya çıktı. Ambulans şoförü Çetin Karamanlar'ın örnek davranışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da övgüyle karşılanmış, Karamanlar'a plaket takdim edilmişti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde sobadan çıkan yangında 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tumlu'nun hikayesinden ise dram çıktı. Diyabet nedeniyle 2 ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar'ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre sırtında taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüyle bahsetmişti

2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetmişti.

Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Tumlu'yu sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirilmişti.

Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

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Recep Tayyip Erdoğan, Ambulans, Engelli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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