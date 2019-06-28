Son Dakika Haberleri: Ambulans sürücüleri zorlu parkurlarda zamanla yarıştı
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Ambulans sürücüleri zorlu parkurlarda zamanla yarıştı

59 dakika önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve sürücülere Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.

Ambulans sürücüleri zorlu parkurlarda zamanla yarıştı, System.String[]
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve sürücülere Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte oluşturulan parkurda, koordinatör, gözetmen ve eğitmen eşliğinde ASTE eğitimlerinin düzenlendiği belirtildi.
Eğitime Erzurum'un yanı sıra Ardahan, Kars, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 17 kişinin katıldığı aktarılan açıklamada, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülere eğitim verildiği kaydedildi.
Açıklamada, toplam 4 günlük eğitim kapsamında kursiyerlere birinci gün teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, solama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları şeklinde teorik bilgiler verildiği bildirildi.
Üç gün uygulamalı eğitim de ise özel hazırlanan parkurlarda hastane öncesi alanda acil sağlık hizmeti veren personelin bilgi becerilerini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla uygulamalı ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildiği bildirilen açıklamada, zincir takılması, lastik değişimi, akü takviyesi ve günlük bakımların uygulamalı olarak gösterildiği belirtildi.
Eğitim sonunda teorik sınav ve uygulama parkurlarında başarılı olan kişilere 3 yıl geçerliliği olan sertifikaları teslim edildi.
Açıklamada ayrıca Erzurum'da bugüne kadar toplam 15 ASTE yapıldığı ve şimdiye kadar toplamda 247 kişiye eğitim verildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:19 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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