Son Dakika Haberleri: Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendi

27 dakika önce

Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendiERZURUM - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülere kısa adı olan Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendi
ERZURUM - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülere kısa adı olan Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.
Toplam 4 günlük eğitim kapsamında kursiyerlere ilk gün teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları şeklinde teorik bilgiler verildi.
3 gün uygulamalı eğitimde ise özel hazırlanan parkurlarda hastane öncesi alanda acil sağlık hizmeti veren personelin bilgi becerilerini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla uygulamalı ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. Zincir takılması, lastik değişimi, akü takviyesi ve günlük bakım uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sonunda teorik sınav ve uygulama parkurlarında başarılı olan kişilere 3 yıl geçerliliği olan sertifikaları teslim edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her grupta yaklaşık 15-20 kişi alınarak eğitim düzenlendi. Şimdiye kadar toplamda 247 kişiye eğitim verildi. Bu eğitim 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında 17 katılımcı 4 eğitmen, 2 gözetmen ve 1 koordinatör ile gerçekleştirildi. 3 Ardahan, 2 Kars, 2 Iğdır, 1 Bayburt olmak üzere Erzurum ve bağlı ilçelerden Hınıs Karayazı ve Tekman'dan 9 kursiyer katılarak toplamda 17 kişiye eğitim verildi.
Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürlüğü, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 02:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans sürücülerinin zorlu parkurlarda zamanla yarışı havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]