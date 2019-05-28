Son Dakika Haberleri: Ambulans sürücüsü darp edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ambulans sürücüsü darp edildi

28 dakika önce

Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.

Ambulans sürücüsü darp edildi, System.String[]
Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinden Erciyes Üniversitene hasta sevl eden ambulansın sürücüsü Yahya Türkmen ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Türkmen, darp edildi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası sağlık Müdürlüğü yetkilileri Türkmen'i ziyaret ederek bilgi aldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:39 Kaynak: İHA
Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu! 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans sürücüsü darp edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]