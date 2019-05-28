Ambulans sürücüsü darp edildi
28 dakika önce
Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:39 Kaynak: İHA
'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı
ilçesinden Erciyes
Üniversitene hasta sevl eden ambulansın sürücüsü Yahya Türkmen ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Türkmen, darp edildi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası sağlık Müdürlüğü yetkilileri Türkmen'i ziyaret ederek bilgi aldı. - KAYSERİ
Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi