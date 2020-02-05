"Ambulans taksi" zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Ambulans taksi' zanlısı yakalandı - Son Dakika

"Ambulans taksi" zanlısı yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da ambulansı taksi olarak kullanan ve yüksek ücret karşılığında yolcu taşıyan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da ambulansı taksi olarak kullanan ve yüksek ücret karşılığında yolcu taşıyan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, toplam 7 bin 501 TL para cezasına çarptırıldı.


İstanbul'da bazı ambulansların taksi olarak kullanıldığı ve yüksek ücret karşılığında yolcu taşıdığı ortaya çıkmıştı. Ambulansı amacı dışında kullanan zanlı A.M., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.


Sürücü A.M.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-f (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında, emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları) maddesine istinaden bin 228 TL, 71/f (zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak) maddesine istinaden de 132 TL, ek-2/3-a (Büyükşehir belediyesi kanunu ile belediye kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izin/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 7 bin 501 TL trafik idari para cezası uygulandı.


Sürücü A.M. Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edildi, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.


Ayrıca A.M. hakkında, Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ) maddesine istinaden Adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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