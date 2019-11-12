Son Dakika Haberleri: Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandıAlınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.

Kazada, çekicinin üzerindeki 74 DD 753 plakalı ambulans devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ambulansın Bartın'dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.

Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:10 Kaynak: AA
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