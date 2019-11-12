Son Dakika Haberleri: Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu, kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen ve plakası öğrenilemeyen Mustafa Aygün yönetimindeki ambulans yüklü çekici, Karabük-Bartın kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına uçtu. Kazada, çekici kuma saplanırken, üzerindeki ambulansta devrildi. Kazayı göre diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Aygün'ün yaralandığını belirlerken, Aygün ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
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