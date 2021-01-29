Ambulans uçak 3 günlük bebek için havalandı - Son Dakika

Van'da dünyaya gelen bebek, özellikli bir ameliyat için ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da 3 gün önce dünyaya gelen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde takip edilen bebek, doğuştan anomali nedeniyle ameliyat olması gerekince Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Tedavisinin Bursa'da gerçekleştirileceğinin belirtilmesi üzerine bebek, ambulans uçakla Van'dan alınarak Bursa Yenişehir Havalimanına getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ekibi tarafından havalimanından alınan bebek, Uludağ Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Bebeğin tedavisinin burada sürdüğü belirtildi.