Ambulans uçak 61 yaşındaki hasta için havalandı - Son Dakika

Ambulans uçak 61 yaşındaki hasta için havalandı

Kayseri'de ensefalopati hastalığı tedavisi gören 61 yaşındaki Osman Karaca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de ensefalopati hastalığı tedavisi gören 61 yaşındaki Osman Karaca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören ensefalopati hastası Karaca için doktorların tavsiyesi üzerine İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevki uygun görüldü. Hasta, ambulans uçakla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılması için İstanbul'a gönderildi.

Son Dakika

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökme riskiyle karşı karşıya

Fenerbahçe'nin istediği Mostafa Mohamed için Galatasaray devreye girdi

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek