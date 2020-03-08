Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı - Son Dakika

Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı

30 dakika önce

Van'da kronik akciğer hastası Rojin Özmen, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Van'da kronik akciğer hastası Rojin Özmen, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen, akciğer rahatsızlığı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanenin pediatri yoğun bakım servisinde kronik akciğer hastalığı tanısı konulan Özmen, ileri tetkik gerektiği için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Rojin Özmen, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ve Van Ferit Melen Havalimanına inen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı

Ankara, Rojin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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