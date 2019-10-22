Son Dakika Haberleri: Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı
Son Dakika Güncel Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

1 saat önce

Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı, System.String[]

Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakımda tedavisi süren bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nden sevki talep edildi. Ekipler zamana karşı yarışarak, hızlı bir şekilde 1 günlük bebeğe "İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde" yer buldu. Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edilerek, bebeğin en kısa sürede transferi sağlandı.

(İHA)

Amasya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi
Şehide acı veda: Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esad, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Fatih Portakal'a Adnan Selçuk Mızraklı tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 00:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]