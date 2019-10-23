Son Dakika Haberleri: Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı
Son Dakika Sağlık Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

1 dakika önce

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandıAMASYA - Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

AMASYA - Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakımda tedavisi süren bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nden sevki talep edildi. Ekipler zamana karşı yarışarak, hızlı bir şekilde 1 günlük bebeğe "İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde" yer buldu. Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edilerek, bebeğin en kısa sürede transferi sağlandı.

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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